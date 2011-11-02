〔美国金融〕PIMCO投资长葛罗斯称银行业需进一步强化资本

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透旧金山11月1日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二表示,美国银行业在确保资本充足方面作得还不够多,另外,以改革而言,如果回归到区隔零售银行及投资银行业务的体系,应该很有说服力.葛罗斯负责管理全球最大债券基金PIMCO Total Return.
葛罗斯周二在旧金山IMPACT会议上表示,MF Global可说是混杂这两种资产配置的最典型例子."因此,从改革角度而言,愈接近回归区隔这两者,应该会愈好."(完)
--编译 蔡美珍;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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