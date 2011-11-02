〔美国金融〕PIMCO投资长葛罗斯称银行业需进一步强化资本

路透旧金山11月1日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二表示,美国银行业在确保资本充足方面作得还不够多,另外,以改革而言,如果回归到区隔零售银行及投资银行业务的体系,应该很有说服力.葛罗斯负责管理全球最大债券基金PIMCO Total Return.

葛罗斯周二在旧金山IMPACT会议上表示,MF Global可说是混杂这两种资产配置的最典型例子."因此,从改革角度而言,愈接近回归区隔这两者,应该会愈好."(完)