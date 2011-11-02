〔两岸金融〕双方央行不洽签换汇协定,货币清算机制没有下文(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增台湾央行说法和细节)
* 两岸央行未签换汇,因台湾拥有高额贸易顺差
* 清算机制尚无进展
路透台北11月2日电---台湾央行总裁彭淮南周三在立法院中表示,中国认为台湾的出超(贸易顺差)甚多,并不缺乏货币流动性,因而双方不签换汇协定;至于台湾内部关切的两岸货币清算机制,也尚未有具体进展.
针对双方一直未签订换汇协定,立法委员赖士葆则表示,他的了解是中国认为换汇协定是政治问题,需要由国务院、国台办来解决,因此这部分双方并没有进一步的共识.
在货币清算机制方面,台湾银行间对承做人民币业务有高度期待,但两岸货币清算机制迟迟没有下文,彭淮南在回答立法委员的提问说说,"我们也很急啊!"
只不过,他进一步解释,两岸之间的事务并非台湾单方面能够主导,双方对清算机制目前尚未有具体措施.
台湾一向仰赖出口并拥有高额的外汇存底,且持续对中国大陆呈现贸易顺差.2010年台湾总计贸易顺差232.5亿美元,其中高达四成来自中国大陆和香港的顺差.
**清算机制尚无结果**
彭淮南在今年上半年曾表示,两岸清算机制下半年有望签订.但他今日表示,原本中国曾表示下半年可望协商货币清算机制,但目前还没有具体措施.
他也表示,若两岸货币清算机制建构,台湾的银行本地分行(DBU)、和国际金融业务分行(OBU)之间的资金流动可更顺畅,"这个机制很有帮助."
此外,在立法委员的提问之下,彭淮南再度重申,央行未来会独立行使职权,将先达到物价稳定,再协助经济成长.
由于台湾明年1月14日即将举办总统大选,日前各方认为,大选之前两岸之间的金融交流可能暂缓,不过金管会否认两岸交流因选举因素"冷处理".[ID:nCT0409364]
两岸的金融监管单位日前共同发布新闻稿指出,双方均会尽快审批对岸银行提出的业务申请案.[ID:nCN1181918](完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。