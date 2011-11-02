《欧洲金融分析》希腊丢出公投"手榴弹",恐令全球经济遭遇寒冬

路透伦敦11月2日电---希腊震惊海外的公投声明意味着全球投资又要冷却至少10个礼拜,这段冰封期或许足以在今冬将全球经济推回衰退境地.

希腊总理帕潘德里欧在万圣节当夜宣布全民公投,决定是否接受上周敲定的欧盟救援协议,对全球很多投资者而言,再怎麽估计这个声明的影响也不为过.

即使基金经理尚未开始讨论帕潘德里欧赢得投票的可能性,全球市场年底反弹或只是企稳的希望都已被浇灭.

法国巴黎银行全球市场经济部主管Paul Mortimer-Lee称:"我们怎麽都说不出这个决定有什麽好的方面,因为今年年底的市场和经济增长都受到了影响."

近几个月全球经济面临的关键问题是,低迷的企业和家庭信心数据是否过分悲观,是否过分关注动荡的市场,而非更加强健的实质经济数据,尤其是美国经济数据.

上月末金融市场短暂企稳暗示,若有一份持久的欧元政策方案,信心就会反映出更加良性的现实,且从而回暖.

但公投决定令银行和政府融资忧虑重燃,并让欧洲再次陷入至少两三个月的政策不确定性迷雾中,实质经济活动或将再次恶化,与调查显示的低迷人气相呼应.

希腊宣布公投的时机真是糟糕透顶.10月全球制造业调查徘徊在再次大幅萎缩的边缘,再有一次收缩就意味着衰退彻底爆发.国际劳工组织(ILO)周一警告称,全球失业率触及纪录高位,新的全球性失业将导致社会动荡.

参阅9月低谷以来的欧洲市场表现,请点击(tinyurl.com/5rt2arr)

参阅美国股市与欧元关联度,请点击(tinyurl.com/5r8rswx)

参阅美国股市与意大利公债收益率(殖利率)关联度,请点击(tinyurl.com/6eed9kj)

谈到希腊公投声明,投资者和其他欧盟国家政府广泛用到的一个词就是"手榴弹".市场随後做出反应.

涉及欧元的金融市场指标在上周欧盟峰会达成希腊债务减计50%、银行资本重整和增强抒困基金功能的协议後一度大涨,但目前都全面回落.

欧元区银行股指数.SX7P周二跌幅一度高达7%,跌回10天前的水平,将上周欧盟峰会的成果一扫而空.欧元跌回近一个月前的水平,10年期意大利公债较德债利差飙升至欧元问世来新高.

但这次不仅是欧元遭受冲击.影响已经波及全球.尽管美国近几周经济数据令人印象深刻,但美国股市.SPX仍然跌逾5%,回落至10日低点.

这些立竿见影的市场反应表明,市场认为等待公投的这段时间让上周峰会达成的稳定计划被全面推迟.公投最早料将于明年1月中旬举行.

"随着公投日期的临近,公投结果及整个欧元区未来的不确定性都会上升,资产市场波动性也会上升."RCM全球首席投资官Andreas Utermann说道.