〔基金观点〕澳洲AMP Capital看好韩国及澳洲公司债的投资机会

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼11月2日电---澳洲基金管理公司AMP Capital Investors看好亚太地区公司债,并且相信欧洲将会解决债务问题,尽管近日希腊债务危机加剧.AMP Capital Investors隶属澳洲最大财富管理公司AMP(AMP.AX).
AMP Capital认为杠杆举债较低、且在国内外占有重要地位的企业,具有投资机会,尤其青睐韩国.
"通货膨胀已经稍微降温,因此韩国央行或许能够开始降息,这将支撑韩国国内经济,"AMP Capital信贷市场部门主管Jeff Brunton称.
Brunton偏好投资级的能源及综合性工业企业,但因公司政策,拒绝透露特定投资.
AMP Capital亦青睐澳洲消费性企业、银行、公用事业及购物中心业者发行的评等A至BBB公司债.
Brunton亦看中AAA评等的澳洲住屋抵押支持证券,部分是因为自从全球金融危机打击之後,这类证券结构为债券持有人提供更多保护.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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