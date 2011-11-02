〔基金观点〕澳洲AMP Capital看好韩国及澳洲公司债的投资机会

路透悉尼11月2日电---澳洲基金管理公司AMP Capital Investors看好亚太地区公司债,并且相信欧洲将会解决债务问题,尽管近日希腊债务危机加剧.AMP Capital Investors隶属澳洲最大财富管理公司AMP(AMP.AX).

AMP Capital认为杠杆举债较低、且在国内外占有重要地位的企业,具有投资机会,尤其青睐韩国.

"通货膨胀已经稍微降温,因此韩国央行或许能够开始降息,这将支撑韩国国内经济,"AMP Capital信贷市场部门主管Jeff Brunton称.

Brunton偏好投资级的能源及综合性工业企业,但因公司政策,拒绝透露特定投资.

AMP Capital亦青睐澳洲消费性企业、银行、公用事业及购物中心业者发行的评等A至BBB公司债.

Brunton亦看中AAA评等的澳洲住屋抵押支持证券,部分是因为自从全球金融危机打击之後,这类证券结构为债券持有人提供更多保护.(完)