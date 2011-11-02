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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--11月3日****

路透11月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.6%

零售销售(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%

0928 英国CIPS服务业采购经理人指数(PMI) 10月 52.0 52.9

1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.8% -0.7%

单位劳工成本 -0.8% +3.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 40.0 40.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.55

续请失业金人数(万人) 10月22日当周 369 364.5

1245 欧洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5%

1400 美国工厂订单 9月 -0.1% -0.2%

耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -- -0.8%

扣除运输的耐久财订单 -- +1.7%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 53.5 53.0

企业活动指数 56.2 57.1

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 -- +5.5%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,020.2

外资投资日本股票(10亿日圆) -- 卖超41.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲建筑许可(较上月) 9月 -13.6% -4.5%

民间房屋建筑许可(较上月) +1.1% --

0843 意大利Markit制造业PMI 10月 43.3 47.1

0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 48.5 49.0

0853 德国制造业PMI 10月 49.1 48.9

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 10月 增加1 减少1

未经季节调整的失业人数(万人) 273.7 270

经季节调整的失业人数(万人) 294.1 --

经季节调整的失业率 7.0% 6.9%

0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 47.1 47.3

0930 英国建筑业PMI 10月 53.9 50.0

1100 美国抵押贷款市场指数 10月28日当周 665.6 --

再融资指数 3539.3 --

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 10月 42,759 --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 11 增加10.1

1630 美国FOMC利率决定 0-0.25% --

2145 新西兰失业率 第三季 6.6% 6.4%

就业人数 +0.2% +0.4%

就业参与率 68.4% 68.5% (完)

--整理 龚芳/王丽鑫;审校 王冠中

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