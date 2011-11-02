主要国家经济指标预测--11月3日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.6%
零售销售(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%
0928 英国CIPS服务业采购经理人指数(PMI) 10月 52.0 52.9
1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.8% -0.7%
单位劳工成本 -0.8% +3.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 40.0 40.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.55
续请失业金人数(万人) 10月22日当周 369 364.5
1245 欧洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5%
1400 美国工厂订单 9月 -0.1% -0.2%
耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -- -0.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +1.7%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 53.5 53.0
企业活动指数 56.2 57.1
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 -- +5.5%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,020.2
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 卖超41.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲建筑许可(较上月) 9月 -13.6% -4.5%
民间房屋建筑许可(较上月) +1.1% --
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 43.3 47.1
0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 48.5 49.0
0853 德国制造业PMI 10月 49.1 48.9
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 10月 增加1 减少1
未经季节调整的失业人数(万人) 273.7 270
经季节调整的失业人数(万人) 294.1 --
经季节调整的失业率 7.0% 6.9%
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 47.1 47.3
0930 英国建筑业PMI 10月 53.9 50.0
1100 美国抵押贷款市场指数 10月28日当周 665.6 --
再融资指数 3539.3 --
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 10月 42,759 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 11 增加10.1
1630 美国FOMC利率决定 0-0.25% --
2145 新西兰失业率 第三季 6.6% 6.4%
就业人数 +0.2% +0.4%
就业参与率 68.4% 68.5% (完)
--整理 龚芳/王丽鑫;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。