《企业看点》--11月2日财务活动报导摘要

路透11月2日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博引述两名知悉过程人士的话称,美国能源企业Marathon Oil(MRO.N)可能以最高达8亿美元出售其安哥拉的业务.[ID:nL4E7M21X1]

* G4S(GFS.L)执行长Nick Buckles在其提议与未上市的ISS合并案破局後,周三在金融时报访问中表示他"误判了市场".[ID:nL5E7M200M]

* 据日本经济新闻报导,日本公私合资基金Innovation Network Corp of Japan将以大约200亿日圆(2.555亿美元)收购Panasonic(6752.T)的一座工厂,还将收购东芝(6502.T)、日立制作所(6501.T)及索尼(6758.T)的中小型液晶显示器(LCD)业务.[ID:nCN1191458]

* 德国商报引述消息人士报导,希腊运输业投资者George Economou已对德国零售商Metro(MEOG.DE)的Kaufhof连锁百货店报出收购价.[ID:nL5E7M13RG]

* 中东最大的私募股权投资公司Abraaj Capital执行长在周二刊出的评论表示,尽管埃及政治动荡,但该公司已提高埃及的投资,目前并打算收购一家石油服务公司.[ID:nL5E7M111A]

* Kommersant报导称,俄罗斯大亨Suleiman Kerimov将从Yevgeny Yurchenko手中,收买最高达6%的电信集团Rostelecom股权.Yurchenko是Rostelecom最大的少数股股东之一[ID:nL5E7M105F].

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)