《企业看点》--11月2日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月2日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博引述两名知悉过程人士的话称,美国能源企业Marathon Oil(MRO.N)可能以最高达8亿美元出售其安哥拉的业务.[ID:nL4E7M21X1]
* G4S(GFS.L)执行长Nick Buckles在其提议与未上市的ISS合并案破局後,周三在金融时报访问中表示他"误判了市场".[ID:nL5E7M200M]
* 据日本经济新闻报导,日本公私合资基金Innovation Network Corp of Japan将以大约200亿日圆(2.555亿美元)收购Panasonic(6752.T)的一座工厂,还将收购东芝(6502.T)、日立制作所(6501.T)及索尼(6758.T)的中小型液晶显示器(LCD)业务.[ID:nCN1191458]
* 德国商报引述消息人士报导,希腊运输业投资者George Economou已对德国零售商Metro(MEOG.DE)的Kaufhof连锁百货店报出收购价.[ID:nL5E7M13RG]
* 中东最大的私募股权投资公司Abraaj Capital执行长在周二刊出的评论表示,尽管埃及政治动荡,但该公司已提高埃及的投资,目前并打算收购一家石油服务公司.[ID:nL5E7M111A]
* Kommersant报导称,俄罗斯大亨Suleiman Kerimov将从Yevgeny Yurchenko手中,收买最高达6%的电信集团Rostelecom股权.Yurchenko是Rostelecom最大的少数股股东之一[ID:nL5E7M105F].
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。