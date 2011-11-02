〔台湾债市〕殖利率第三日收低,因欧债疑虑重燃带动

路透台北11月2日电---台湾债市主要殖利率周三连续第三日收低,因欧债疑虑重燃打压股市,不过由于殖利率短线跌幅已大,买盘追价意愿不强,逢低也见获利了结卖压出笼.

交易商认为,殖利率曲线短端的五年券100/6,因附买回(RP)利率持稳在0.70%以上的压力,殖利率缺乏再向下的动能.长券端的20年增额券100/7R,也因30年增额券100/8R要在15日进行标售,殖利率难以跌破1.80%的关卡,且因股市反弹格局未变,预料债市殖利率短线难脱震盪缓步向上的走势.

"殖利率下档压力蛮明显的,要再挑战9月下旬的低档不容易."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则认为,虽然昨日20年增额券100/7R的标售结果不错,但今天成交量能马上就萎缩了.在流动性不佳的环境下,并不适合短线波段操作.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)击败批评意见,周三就举行全名公投赢得内阁的支持.希腊政府称,将尽快就欧盟(EU)债务援救协议举行公投.[ID:nCN1191474]欧元集团主席贾克表示,若援助方案遭投票否决,希腊恐会破产.[ID:nCN1190328]

希腊公投消息打压亚洲股市,不过台股相对抗跌,终场加权股价指数.TWII仅小跌23.56点至7,598.45点.

台湾央行昨日标售100/7R公债,得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.各行业的得标比重方面,银行得标比重42.0%、证券业27.43%、票券业2.57%、保险业为28.0%.[ID:nCT0414258]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.98 1.0392 1.0256-1.0400 87.0

10 100/9 A00109=TWO -1.11 1.3279 1.3186-1.3300 95.0

20 100/7R A00107R=TWO -1.26 1.8000 1.7940-1.8062 33.0

在100/7R标售後,交易商将注意力移转至欧债问题、美联储会议以及美国经济数据等外部变数,不过他们认为,除非出现令人难以预期的大型利空因素,否则殖利率要再回测9月时创下的低点,可能性不大.

"今年(殖利率)低点应该可以确立了,但上方的支撑在哪,还存有疑虑."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则认为,台股今日虽遭逢利空,但反弹格局并未被破坏,反而是债市小空头格局似有成形迹象.

"多头会持续观望,要再起炉灶,总得有些讯号出现吧."他说.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二展开两日政策会议,可能会开始让金融市场为进一步货币宽松做好准备,即便此次会议未祭出任何新的刺激措施.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3279

5 100/6 A00106=TWO 1.0392

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)