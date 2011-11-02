〔台湾债市〕殖利率第三日收低,因欧债疑虑重燃带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月2日电---台湾债市主要殖利率周三连续第三日收低,因欧债疑虑重燃打压股市,不过由于殖利率短线跌幅已大,买盘追价意愿不强,逢低也见获利了结卖压出笼.
交易商认为,殖利率曲线短端的五年券100/6,因附买回(RP)利率持稳在0.70%以上的压力,殖利率缺乏再向下的动能.长券端的20年增额券100/7R,也因30年增额券100/8R要在15日进行标售,殖利率难以跌破1.80%的关卡,且因股市反弹格局未变,预料债市殖利率短线难脱震盪缓步向上的走势.
"殖利率下档压力蛮明显的,要再挑战9月下旬的低档不容易."一证券商交易员称.
另一证券商交易员则认为,虽然昨日20年增额券100/7R的标售结果不错,但今天成交量能马上就萎缩了.在流动性不佳的环境下,并不适合短线波段操作.
希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)击败批评意见,周三就举行全名公投赢得内阁的支持.希腊政府称,将尽快就欧盟(EU)债务援救协议举行公投.[ID:nCN1191474]欧元集团主席贾克表示,若援助方案遭投票否决,希腊恐会破产.[ID:nCN1190328]
希腊公投消息打压亚洲股市,不过台股相对抗跌,终场加权股价指数.TWII仅小跌23.56点至7,598.45点.
台湾央行昨日标售100/7R公债,得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.各行业的得标比重方面,银行得标比重42.0%、证券业27.43%、票券业2.57%、保险业为28.0%.[ID:nCT0414258]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.98 1.0392 1.0256-1.0400 87.0
10 100/9 A00109=TWO -1.11 1.3279 1.3186-1.3300 95.0
20 100/7R A00107R=TWO -1.26 1.8000 1.7940-1.8062 33.0
在100/7R标售後,交易商将注意力移转至欧债问题、美联储会议以及美国经济数据等外部变数,不过他们认为,除非出现令人难以预期的大型利空因素,否则殖利率要再回测9月时创下的低点,可能性不大.
"今年(殖利率)低点应该可以确立了,但上方的支撑在哪,还存有疑虑."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管则认为,台股今日虽遭逢利空,但反弹格局并未被破坏,反而是债市小空头格局似有成形迹象.
"多头会持续观望,要再起炉灶,总得有些讯号出现吧."他说.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二展开两日政策会议,可能会开始让金融市场为进一步货币宽松做好准备,即便此次会议未祭出任何新的刺激措施.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3279
5 100/6 A00106=TWO 1.0392
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。