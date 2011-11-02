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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 17:14 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币弱势收跌3.2分,後市乏方向

路透台北11月2日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌3.2分.此前希腊意外宣布将就援助计画进行公投,掀起市场波澜,非日亚币承压、台股下跌,均拖累台币走势,终场续创一周以来低位.

汇银人士指出,早盘外商买汇力道强劲,台币一度贬逾1.14角,不过,随着亚股回升、欧元跌势止稳,以及出口商卖盘出笼,台币贬幅逐步收敛,市场将焦点放在稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)记者会,转而关注利率决议或放宽政策的公布.

"市场还是没有大方向,台币跟着好坏消息随波逐流,"一位本地银行人士称.

交易商表示,近日几乎看不到央行干预的踪影,且此前台币升值并没有带量,在缺乏利多消息刺激下,料台币未来大幅走升难度高.目前汇价上下方均有外商及出口商买卖盘防守,台币将难脱盘局,加上接近年底流动性趋减,料大幅震荡恐成常态.

他们预估,台币明日交投先看30.0-30.2元间.

本周其他关注重点包括,周四欧洲央行会议与利率决策公布,以及20国集团(G20)峰会召开连二日的会议;周五则有美国非农就业数据公布.

台币兑美元今日盘中最低触及30.230,为10月24日触及30.3元以来最低价位.此外,台币前次收盘低位出现在

10月26日,报30.125元.

台湾加权指数.TWII周三下跌0.31%至7,598.45点;外资及陆资在台股卖超52.38亿台币,结束连续七日买超,上交易日修正後为买超38.27亿.[ID:nCT0415192]

另外,多数亚洲新兴货币周三下跌,此前对冲基金削减对此类货币的押注,因希腊意外要求进行全民公投,再度引燃对欧债危机救助协议的怀疑,投资者逃离高风险资产.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.118 30.086 30.020-30.230 30.150 8.83 10.76

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.102 30.079 30.080-30.219 30.200 4.84 3.49

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.020/0.035 0.035/0.055

美元/台币六个月期 -0.200/-0.160 -0.180/-0.150

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--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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