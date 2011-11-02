〔日本股市〕收低逾2%至三周低位,因希腊债务疑虑复燃(更新版)

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路透东京11月2日电---日本股市日经指数周三收盘跌逾2%至三周最低,市场担心希腊出人意料的全民公投呼吁,恐将损及欧洲援助计划,令欧债疑虑复燃.

在日本周四适逢国定假日以前,部份投资人也出脱持仓.

"在欧洲目前围绕诸多变数下,一些投资人对于在假期间持有多仓感到不安,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示.

野村控股(8604.T)暴跌,此前公司发布两年半以来首次出现季度亏损,因受全球金融市场低迷影响.该公司还将成本削减目标提高两倍至12亿美元,海外扩张计划受挫.[ID:nCN1189680]