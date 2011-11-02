〔日本股市〕收低逾2%至三周低位,因希腊债务疑虑复燃(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月2日电---日本股市日经指数周三收盘跌逾2%至三周最低,市场担心希腊出人意料的全民公投呼吁,恐将损及欧洲援助计划,令欧债疑虑复燃.
在日本周四适逢国定假日以前,部份投资人也出脱持仓.
"在欧洲目前围绕诸多变数下,一些投资人对于在假期间持有多仓感到不安,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示.
野村控股(8604.T)暴跌,此前公司发布两年半以来首次出现季度亏损,因受全球金融市场低迷影响.该公司还将成本削减目标提高两倍至12亿美元,海外扩张计划受挫.[ID:nCN1189680]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。