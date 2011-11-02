台湾经济指标预测--11月3日至11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------10月31日当周------------------------------------
11/4 1600 外汇存底 10月底 -- 3,891.74亿美元
-------------------------------11月7日当周------------------------------------
11/7 1600 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +1.35%(年变动率)
11/7 1600 商品出口 10月 -- +9.9%(年变动率)
11/7 1600 商品进口 10月 -- +10.8%(年变动率)
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.72%(年变动率)
11/22 1600 季调失业率 10月 -- 4.27%
11/23 1600 工业生产 10月 -- +1.62%(年变动率)
11/24 1600 国内生产总值(GDP)终值 第三季 -- 概估值+3.37%(年变动率)
11/25 1620 M2货币总计数 10月 -- +5.85%(年变动率)
-------------------------------11月28日当周------------------------------------
11/28 1600 领先指标 10月 -- -0.3%(月变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。