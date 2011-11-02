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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:51 BJT

台湾经济指标预测--11月3日至11月28日

路透台北11月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------10月31日当周------------------------------------

11/4 1600 外汇存底 10月底 -- 3,891.74亿美元

-------------------------------11月7日当周------------------------------------

11/7 1600 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +1.35%(年变动率)

11/7 1600 商品出口 10月 -- +9.9%(年变动率)

11/7 1600 商品进口 10月 -- +10.8%(年变动率)

-----------------------------11月21日当周----------------------------------------

11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元

11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.72%(年变动率)

11/22 1600 季调失业率 10月 -- 4.27%

11/23 1600 工业生产 10月 -- +1.62%(年变动率)

11/24 1600 国内生产总值(GDP)终值 第三季 -- 概估值+3.37%(年变动率)

11/25 1620 M2货币总计数 10月 -- +5.85%(年变动率)

-------------------------------11月28日当周------------------------------------

11/28 1600 领先指标 10月 -- -0.3%(月变动率)

-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%

注:*代表新增.(完)

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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 乔艳红

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