〔日股业绩〕索尼下调年度营业利润预估达90%,降全年电视销售预期(更新版)

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* 索尼将净利预估从获利600亿日圆下调至亏损900亿日圆

* 液晶电视年销售预估下调9%

* 年初至今索尼股价下挫近50%,日经指数则下跌14%

路透东京11月2日电---日本索尼(6758.T)周三将全年营业利润展望下调90%至三年来最低水平,因泰国洪水打乱该公司照相机生产步调,而日圆强势和欧美电视销售不振早已让该公司吃足苦头.

索尼称泰国洪水造成预期获利减少250亿日圆,并将电视年销售量预期下调近10%至2,000万台.

索尼的电视业务有可能录得连续第八年亏损.虽然索尼正致力于恢复该业务,但是鉴于三个月前相关计划出台以来,尚无细节公布,且销售惨淡令投资者感到悲观.

本周稍早索尼曾表示,将从11月1日起把电视机业务分拆成外包、LCD电视和下一代电视三个部分,作为其扭转亏损的电视业务计划的一部分.

据知情人士透露,索尼还考虑终止与三星电子(005930.KS)的平板电视合资公司,这将令索尼削减面板供给成本并改善电视业的获利.不过目前索尼尚未公布这一计划.

索尼将财年获利预估从此前的2,000亿日圆调降至200亿日圆(2.55亿美元),而根据汤森路透I/B/E/S对20位分析师的调查,市场平均预估为1,660亿日圆.

同时索尼将年度净利预估调降至亏损900亿日圆,之前的预估则为净利600亿日圆.

索尼曾是日本高科技权威的象征,如今在想方设法推出热卖设备,并眼睁睁看着三星电子在电视领域超过自己,在智能手机市场也不敌苹果(AAPL.O).

索尼加入公布不佳季度业绩的日本企业行列,日圆升值、泰国洪灾、以及美国和欧洲需求疲软均是影响因素.

这些企业还包括本田汽车(7267.T)、Panasonic(6752.T)、任天堂7974.OS和野村控股(8604.T).

索尼7-9月当季营业亏损16亿日圆,远逊于市场预期的盈利400亿日圆,而上年同期亦为盈利687亿日圆.

索尼股价在周三公布业绩前挫跌3.6%至1,520日圆.今年初至周二收盘期间,索尼股价累积挫跌46%,而日经指数.N225同期跌幅为14%.(完)