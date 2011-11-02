《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月2日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:汇价已然崩跌,在10月中旬低位1.3655/52的支撑已告失守,正下方为61.8%回档支撑位1.3566美元.随着市场企图消化这波走势,汇价或将进行些许短线整理,但盘中涨势仍将在1.3855及1.3930美元处遇阻.

英镑/美元:在200日移动均线1.6140处功败垂成,目前已切断其短线上升趋势.市场已然触顶.初步下看10月18日低点1.5632,其下则为10月低位1.5272.盘中涨势将在1.6000/40处遭遇反压.

澳元/美元:昨日遭逢积极性的卖压,而拉回至1.0260/30的初步支撑,该点为55日均线兼38.2%回档位.预计汇价将守住初步的测试,但因澳元失守1.0718/65美元(7月起跌的78.6%回档位),加上慢性随机指标呈现三重背离,我们认为市场已经触顶.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]