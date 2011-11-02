《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月2日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:汇价已然崩跌,在10月中旬低位1.3655/52的支撑已告失守,正下方为61.8%回档支撑位1.3566美元.随着市场企图消化这波走势,汇价或将进行些许短线整理,但盘中涨势仍将在1.3855及1.3930美元处遇阻.
英镑/美元:在200日移动均线1.6140处功败垂成,目前已切断其短线上升趋势.市场已然触顶.初步下看10月18日低点1.5632,其下则为10月低位1.5272.盘中涨势将在1.6000/40处遭遇反压.
澳元/美元:昨日遭逢积极性的卖压,而拉回至1.0260/30的初步支撑,该点为55日均线兼38.2%回档位.预计汇价将守住初步的测试,但因澳元失守1.0718/65美元(7月起跌的78.6%回档位),加上慢性随机指标呈现三重背离,我们认为市场已经触顶.(完)
--编译 龚芳;审校 白云
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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