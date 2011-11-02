〔日股业绩〕日产汽车7-9月营业利润优于市场预估,调高全年财测(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 财年第二季营业利润1,593亿日圆,市场预估1,330亿日圆
* 日产表现将超越丰田及本田
* 泰国水灾,日圆及全球经济因素增添不确定性
* 中国经济放缓形成隐忧
* 股价表现优于大盘,今年以来下跌6.7%
路透日本横滨11月2日电---日本日产汽车(7201.T)公布季度营业利润下跌4.6%,表现优于市场分析师预估.日产并调高全年财测,向市场预估水准靠拢,尽管面临日圆走强、全球经济不稳及泰国水灾等不利因素.
相较于丰田(7203.T)及本田(7267.T)等对手,日产表现料将相对亮丽,丰田及本田受泰国水灾冲击程度较大,推动新兴市场销售的脚步亦较缓慢.
日产公布7-9月营业利润1,593亿日圆(20亿美元).路透调查13位分析师原先平均预估为1,330亿日圆.日产本财年第二季净利984亿日圆,同比下滑3.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。