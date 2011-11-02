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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 16:20 BJT

〔日股业绩〕日产汽车7-9月营业利润优于市场预估,调高全年财测(更新版)

(新增细节)

* 财年第二季营业利润1,593亿日圆,市场预估1,330亿日圆

* 日产表现将超越丰田及本田

* 泰国水灾,日圆及全球经济因素增添不确定性

* 中国经济放缓形成隐忧

* 股价表现优于大盘,今年以来下跌6.7%

路透日本横滨11月2日电---日本日产汽车(7201.T)公布季度营业利润下跌4.6%,表现优于市场分析师预估.日产并调高全年财测,向市场预估水准靠拢,尽管面临日圆走强、全球经济不稳及泰国水灾等不利因素.

相较于丰田(7203.T)及本田(7267.T)等对手,日产表现料将相对亮丽,丰田及本田受泰国水灾冲击程度较大,推动新兴市场销售的脚步亦较缓慢.

日产公布7-9月营业利润1,593亿日圆(20亿美元).路透调查13位分析师原先平均预估为1,330亿日圆.日产本财年第二季净利984亿日圆,同比下滑3.3%.

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