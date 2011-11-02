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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 16:45 BJT

《外汇动态》市场传言可能无法长期支撑欧元汇价

0831GMT---中国将支援欧洲金融稳定机构(EFSF)的传言(抑或期盼),似乎成为推动欧元回升的主要驱动力.

二线国家债券收益率差距已然缩窄,但与昨日的间距仍相去不远.

据称欧元/美元EUR=在1.3800前有可观的卖单.投机客可能会利用市场传言,而逢高出脱欧元.从债券市场的表现看来,这波走势将难以为继.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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