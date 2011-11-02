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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 17:14 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业买超13亿台币

路透台北11月2日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.50 23.50 -13.00

票券业 0.50 0.50 0.00

证券业 22.50 9.50 +13.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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