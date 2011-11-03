《台湾利率预测》11月短票利率区间料在0.85-0.87%徘徊,资金料平稳

* 11月短票利率料稳于0.85-0.87%

* 多数时间料仍为钱多票少

* 关注农历年前发行筹资需求是否提早浮现

记者 高洁如/张雅菁

路透台北11月3日电--- 交易人士认为,11月提存期短票利率料将在0.85-0.87%,预料多数时间因央行稳定货币市场的供需,让资金平稳宽裕,短票利率波动应不大,走势则会按以往在期初时利率偏低,月底达到相对高位.

值得注意的是,大型票券商交易人士指出,11月的初级市场短票发行量有可能会因明年农历年节提早到来而先前攀升,不过市场的资金应仍可望充裕,不致大幅波动短票价格.

"明年农历年在1月,要发三个月票的话,11月也得要发了,"票券商交易人士说.

农历除夕落于2012年的1月22日,相较以往春节的日期偏早.

根据路透访查五家金融机构所作预估中值显示,11月提存期金融同业间短票主要成交利率在0.85-0.87%

一位大型银行的交易人士说,11月提存期国库的资金进出很平稳,紧缩因子并不大.尤其是今日是10月提存期的最末一日,市场资金相当宽裕,不排除整体银行10月提存期的准备数字意外加大.而这可能压低本期初的短票利率.

另一位民营银行的资金调度人士则表示,12月提存期因为是年底资金最紧的时刻,预料银行多会将此提存期安排负数操作,不过依此计算,11月提存期就该留正数,这可能会使11月货币市场的资金相对宽裕.

11月提存期依据目前计算,期间共有约3.15兆(万亿)台币的央行存单到期.至于紧缩因素,将发行二期公债共650亿,及一期国库券200亿台币.另央行亦将在本周例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0414306]

以下为各金融机构对11月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.86 0.88

兆丰票券 0.85 0.87

彰化银行 0.84 0.88

永丰金控 0.84 0.87

大型公股银行 0.85 0.87

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预估中值 0.85 0.87 (完)

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