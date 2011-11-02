〔台湾货币市场〕短率连续疲软,央行对收入隔夜资金态度消极(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率连续走低

* 央行不积极收入隔夜资金

记者 高洁如

路透台北11月2日电---台湾银行间短期利率周三再走软.自从上周五月底资金紧俏程度达到本提存期的高峰之後,随後市场资金益趋宽松,短率已呈现连续疲软态势.

大型银行表示,央行在委托收入隔夜资金的态度并不积极,让市场游资甚多,此外,票券商的需求也不大,使相关的拆款利率再度走低.

交易商说,今日央行委托收入的隔夜资金目标给得相当低,显见有意维持宽松的环境.台湾央行将于11月4日(周五)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

"今天很宽松,我们今天拆出利率有下来,买票的利率也是,"一大型银行业人士表示.

交易人士说,今日票券商拆款利率0.78%已是相对高位,由拆款中心的数据来看,隔夜、一周的拆款利率高位都有走低.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日在0.397%;区间为0.299-0.76%,上日在0.299-0.80%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.81%,上日在0.395-0.82%.

**短票利率也偏低**

票券商方面,交易员表示,票券商发票量很低,供不应求之下,让短票利率全面向0.86%低位靠近.

"0.86%是常态,昨天还有高一点的利率,而且不只我们家票量很少,全市场都是这样,"一位大型票券商交易员说.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.86%,上日短票利率亦同.且今日市场利率高位由上日的0.88%略低至0.87%.

台湾央行今日共发行2,264.5亿台币存单,相较存单到期金额2,456亿,存单发行馀额减少191.5亿.[TW/MMTCN]

本周一至周四央行存单到期共4,719.5亿台币,周四到期金额为727亿,周五新提存期开始则是到期1,327亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为负10亿台币,累计超额准备为1,854亿台币,加计前期1%的超额准备为2,978亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周三维持不变.投信端资金陆续回流,寿险供应尚称平稳,在无其他特殊因子影响下,利率守稳近日区间.

资金调度人士表示,月初投信申购款流入渐多,不过仍以收益率较高的公司债等标的为优先考量,公债RP在资金有限的情况下,各家机构分配不均的情形仍在.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.(完)