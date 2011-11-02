《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 80.00 +2.31 +2.97 3465766
搜狐 (SOHU.O) 60.72 +1.55 +2.62 1927538
网易 (NTES.O) 46.83 +0.58 +1.25 609960
百度 (BIDU.O) 140.55 +5.50 +4.07 6817246
亚信科技 ASIA.O 8.09 +0.28 +3.59 975992
侨兴环球电话 XING.O 0.91 +0.06 +7.05 165948
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.72 +0.27 +2.17 3362467
联电 (UMC.N) 2.18 +0.03 +1.40 357948
日月光 (ASX.N) 4.55 +0.06 +1.34 593943
矽品精密 (SPIL.O) 5.07 -0.14 -2.69 2621789
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.02 -2.31 70529
友达 (AUO.N) 4.69 +0.32 +7.32 952364
中华电信 (CHT.N) 33.56 +0.59 +1.79 68244
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.71 +1.52 +4.45 4551644
香港
中国移动 (CHL.N) 49.10 +1.23 +2.57 408367
中国联通 (CHU.N) 20.94 +1.08 +5.44 615690
中国电信 (CHA.N) 62.55 +2.44 +4.06 57331
中芯国际 (SMI.N) 2.88 +0.33 +12.94 143526
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 +0.00 +0.00 6124
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。