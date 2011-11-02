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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 80.00 +2.31 +2.97 3465766

搜狐 (SOHU.O) 60.72 +1.55 +2.62 1927538

网易 (NTES.O) 46.83 +0.58 +1.25 609960

百度 (BIDU.O) 140.55 +5.50 +4.07 6817246

亚信科技 ASIA.O 8.09 +0.28 +3.59 975992

侨兴环球电话 XING.O 0.91 +0.06 +7.05 165948

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.72 +0.27 +2.17 3362467

联电 (UMC.N) 2.18 +0.03 +1.40 357948

日月光 (ASX.N) 4.55 +0.06 +1.34 593943

矽品精密 (SPIL.O) 5.07 -0.14 -2.69 2621789

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.02 -2.31 70529

友达 (AUO.N) 4.69 +0.32 +7.32 952364

中华电信 (CHT.N) 33.56 +0.59 +1.79 68244

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.71 +1.52 +4.45 4551644

香港

中国移动 (CHL.N) 49.10 +1.23 +2.57 408367

中国联通 (CHU.N) 20.94 +1.08 +5.44 615690

中国电信 (CHA.N) 62.55 +2.44 +4.06 57331

中芯国际 (SMI.N) 2.88 +0.33 +12.94 143526

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 +0.00 +0.00 6124

(完)

--整理 王冠中

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