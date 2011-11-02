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债券 | 2011年 11月 3日 星期四 06:46 BJT

〔标题新闻〕IMF总裁拉加德称如果希腊公投结果是肯定的,希望在12月中前完成贷款发放

注:IMF为国际货币基金组织的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7M24R4]

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