〔金砖国家〕11月2日股汇市收盘纵览

路透11月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月2日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.87%,报977.11点.

中国股市:沪综指周三先抑後扬,震盪收高1.4%,受国内政策面宽松预期升温激励,投资者情绪回稳,大盘冲抵了隔夜海外股市大跌的负面影响.分析人士认为,短线股指走势继续向好.沪综指.SSEC收报2,504.108点,涨34.089点或1.38%,创近一个半月收盘新高.[.SSCN]

香港股市:逆转稍早跌势,反弹收涨,因内地股市走强,激发中资银行股及上市交易基金(ETF)买盘.恒生指数.HSI收高1.9%,至19,733.71点.恒生国企指数.HSCE劲升2.6%,至10,445.85点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三盘间窄幅震盪,收盘微跌.希腊准备就欧盟救助计划举行全民公投,这一意外决定可能威胁欧元区债务协议.面对诸多的不确定性,市场关注焦点转向美联储的政策会议.[CNY/CN][ID:nCN1192830]

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印度股市:微幅收低0.09%,盘中交投震盪,因希腊公投决定和德国制造业活动萎缩引发避险情绪,使印股回吐稍早因低接买盘带动的涨幅.指标BSE指数.BSESN跌15.98点,收报17,464.85.在30档成分股中半数下跌.[.BO]

印度汇市:受美元流入和欧元涨势提振,印度卢比/美元逆转盘中跌幅;但交投震盪,在希腊宣布将举行公投後,投资人对解决欧债危机的计画感到担心.卢比/美元INR=D2收报49.18/19,较周二收盘价49.27/28升0.2%.盘中在49.15-49.42的宽幅区间交投.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,526.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高3.52%,报817.41点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.84%,报30.5400卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微跌0.06%,至42.1600卢布.

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巴西股汇市:因假期休市.

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南非股市:本周以来首次收高,大宗商品价格走扬带动矿业股上涨,对绩优股指数贡献最大.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.63%至28,835.32点.综合指数.JALSH扬升1.49%至32,196.56点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨2%,自一周半低位回升,风险资产暂免于沉重卖压.兰特兑美元ZAR=D3走坚至7.9500,大致追随欧元走势;周二收盘报8.1100.投资人静待欧债危机的最新发展.[ZAR/]