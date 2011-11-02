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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 07:45 BJT

《外汇动态》欧元和澳元兑美元触及盘中低位,市场仍担心希腊问题

2334GMT---欧元、澳元兑美元跌至盘中低点,分别报1.3686美元和1.0247美元,此前希腊的最新发展无助于安抚市场紧张情绪.

德国和法国告诉希腊,在其决定是否想续留欧元区前,将不会再获得援助款.希腊总理称约在12月4日举行公投,这意味着不确定性还将持续一个月.

欧元/美元EUR=最新报1.3686,纽约尾盘报1.3743.澳元/美元触及两周低位1.0247,纽约尾盘报1.0336.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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