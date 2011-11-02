《外汇动态》欧元和澳元兑美元触及盘中低位,市场仍担心希腊问题

2334GMT---欧元、澳元兑美元跌至盘中低点,分别报1.3686美元和1.0247美元,此前希腊的最新发展无助于安抚市场紧张情绪.

德国和法国告诉希腊,在其决定是否想续留欧元区前,将不会再获得援助款.希腊总理称约在12月4日举行公投,这意味着不确定性还将持续一个月.