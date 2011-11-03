《台湾报摘》--经济日报11月3日

* 头版头条:

--美国联邦准备理事会(Fed)主席柏南克周三在为期两天的利率决策会後公布最新决策,鉴于美国失业率居高不下,经济疲软,联准会官员应会针对第三轮量化宽松政策(QE3)建立共识.Fed也会公布最新经济预测,可能下修经济前景.

* 其他:

--台湾信评制度将有重大变革,金管会主委陈裕璋周三召开会议裁示,取消信评机构设立须有国际信评持股至少20%以上规定,台湾金融机构申请业务也不需有信评条件,以扶植本土信评,降低对国际信评的依赖.

--液晶显示器(LCD)驱动积体电路(IC)封测厂颀邦(6147.TWO)指出,12寸产能供不应求,年底将以去瓶颈化扩产.虽目前订单能见度仍短,但料明年第一季展望将与第四季持平,且因新推的铜镍金凸块持续获得客户认证,明年获利表现将优于营收.

--台塑集团今日将召开10月业绩说明会;专业投资人预估,营收表现最好的将是台塑化(6505.TW).台塑化主管说,台塑化最坏的时候已经过了,且中国大陆闹柴油荒,及欧洲取暖用油严重缺乏,与原油间的价差创四个月以来新高,有助于提升利润.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.