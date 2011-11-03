《台湾报摘》--工商时报11月3日

* 头版头条:

--着眼于减免高额税率、放眼广大的南美新兴市场,奇美电(3481.TW)内部正积极讨论将旗下面板产线移往巴西生产,成为全球第一座在亚洲以外的面板厂,奇美电总经理段行建可能御驾亲征.鸿海(2317.TW)集团还计画砸下大约80亿美元,用于LCD面板与触控面板等相关产能布建.

* 其他:

--受全球经济动盪影响,行政院昨天宣布将成立经济景气因应策略小组,据了解,由经济部提出的短期辅导措施,包括专案融资、融资展延、信保基金等资金融通工具,避免银行对产业界雨天收伞.

--华南金(2880.TW)昨日起接连将在新加坡、香港等地举行海外法人说明会,筹募总金额200.04亿台币的增资案,并由总经理刘茂贤、华南银行副总经理赖明佑等人领军,强调华南金具有"高股利、低价格"的优点.

--茂德5387.TWO引资案,银行团将与策略投资人正面交锋.以台银、合库5854.TW为首的茂德债权银行团预定最快下周一召开债权银行团会议,表决采直接洽特定人或公开竞标选出策略投资人,且谈判方式将大转向,由银行团组成谈判小组,站在第一线和策略投资人谈判.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.