〔标题新闻〕法国巴黎银行季度获利料较上年同期减少近50%,因减记希腊主权债

企业并购：百利得(KSS)获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。
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路透北京2月3日 - 中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，密切关注近期在房地产、酒店、影业、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向，及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，并提示有关企业审慎决策。