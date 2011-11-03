〔美国个股〕雅虎考虑出售少数股权,并调整股权结构--消息人士

路透旧金山/纽约11月2日电---熟知内情人士表示,雅虎(YHOO.O)正考虑出售少数股权给私募基金业者,之後进行大量股票回购,藉以争取时间让公司咸鱼翻身.

这家一度占据主导地位的网路产业先驱眼睁睁地看着美国网路搜寻市占下滑,在此同时谷歌(GOOG.O)仍维持其领先优势,且微软(MSFT.O)也不断扩大网路搜寻的地盘.雅虎的美国展示广告(display ad)业务亦持续下滑.

消息人士指出,该计画的内容为由私募基金业者买下雅虎约20%股权,并使其成为雅虎创办人杨致远及David Filo的盟友,两位创办人共计持有公司9.5%的股权.这是众多考虑的选项之一.

两名消息人士指出,私募基金持股比例低于20%,可以让雅虎避免将此提议交付股东会表决.

这家私募基金公司和两位创办人之後将通过大量股票回购降低在外流通股数,把所持有的股权扩增至约40-45%.雅虎将通过借款来为股票回购融资.