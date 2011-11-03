〔美国个股〕雅虎考虑出售少数股权,并调整股权结构--消息人士

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透旧金山/纽约11月2日电---熟知内情人士表示,雅虎(YHOO.O)正考虑出售少数股权给私募基金业者,之後进行大量股票回购,藉以争取时间让公司咸鱼翻身.
这家一度占据主导地位的网路产业先驱眼睁睁地看着美国网路搜寻市占下滑,在此同时谷歌(GOOG.O)仍维持其领先优势,且微软(MSFT.O)也不断扩大网路搜寻的地盘.雅虎的美国展示广告(display ad)业务亦持续下滑.
消息人士指出,该计画的内容为由私募基金业者买下雅虎约20%股权,并使其成为雅虎创办人杨致远及David Filo的盟友,两位创办人共计持有公司9.5%的股权.这是众多考虑的选项之一.
两名消息人士指出,私募基金持股比例低于20%,可以让雅虎避免将此提议交付股东会表决.
这家私募基金公司和两位创办人之後将通过大量股票回购降低在外流通股数,把所持有的股权扩增至约40-45%.雅虎将通过借款来为股票回购融资.
这些消息人士指出,这样的交易将让两位创办人及新的投资者有效地取得控制权,让他们有更多时间来重整事业,而不用部分或全数出售公司.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽