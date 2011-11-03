〔美股业绩〕高通第四季营收超预期,股价盘後大涨9%(更新版)

(新增执行长和分析师评论)

路透11月2日电---美国芯片(晶片)制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)在公布季度营收优于分析师预期之际,并预计本财年营收可望创二位数百分比涨幅,因智能(智慧型)手机和行动设备需求持续强劲.

高通执行长Paul Jacobs周三表示,他预料智能手机和平板电脑需求将继续维持强劲,并说新兴国家数据网络技术的进一步扩张也将使高通受惠.

该公司预估全财年营收为180-190亿美元,较上年增长20-27%,每股盈馀(EPS)则料增长7-13%.

当前的假期购物季营收料跳增30-42%.

分析师乐见高通这样的财测,D.A. Davidson & Co.的Aalok Shah称:"它们确实没什麽个人电脑(PC)方面的产品,而市占率也一直有些许提升,加上还受惠于苹果和诺基亚."

高通第四季净利10.6亿美元,EPS为0.62美元;上年同期净利为8.65亿美元,EPS为0.53美元.

而截至9月30日的财年第四季,高通营收增长39%,至41.2亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期高通第四季营收为近40亿美元.

高通股价周三收高4.07%至52.18美元,盘後交易大涨9%.(完)