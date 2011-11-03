〔美股业绩〕高通第四季营收超预期,股价盘後大涨9%(更新版)

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(新增执行长和分析师评论)
路透11月2日电---美国芯片(晶片)制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)在公布季度营收优于分析师预期之际,并预计本财年营收可望创二位数百分比涨幅,因智能(智慧型)手机和行动设备需求持续强劲.
高通执行长Paul Jacobs周三表示,他预料智能手机和平板电脑需求将继续维持强劲,并说新兴国家数据网络技术的进一步扩张也将使高通受惠.
该公司预估全财年营收为180-190亿美元,较上年增长20-27%,每股盈馀(EPS)则料增长7-13%.
当前的假期购物季营收料跳增30-42%.
分析师乐见高通这样的财测,D.A. Davidson & Co.的Aalok Shah称:"它们确实没什麽个人电脑(PC)方面的产品,而市占率也一直有些许提升,加上还受惠于苹果和诺基亚."
高通第四季净利10.6亿美元,EPS为0.62美元;上年同期净利为8.65亿美元,EPS为0.53美元.
而截至9月30日的财年第四季,高通营收增长39%,至41.2亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期高通第四季营收为近40亿美元.
高通股价周三收高4.07%至52.18美元,盘後交易大涨9%.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽