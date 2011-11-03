《新兴市场重要经济事件预告》--11月3日-11月10日

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(除特别说明,均为GMT时间)
11月3日(四)
法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(至11月4日).
首尔--韩国企划财政部公布宏观经济稳定报告(0500).
亚松森--巴拉圭央行召开议息会议.
巴尼亚卢卡--塞维亚共和国国会对2011年预算修正案进行表决.
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.
里加--拉脱维亚政府官员会晤国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU),讨论终止该国援助计划的最後评估.
11月4日(五)
法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(最後一日).
马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.
北京--世界银行副行长兼首席经济学家林毅夫就中国及发展概况发表演说(0630).
布加勒斯特--匈牙利央行总裁Mugur Isarescu预计将出席一场金融研讨会(0830).
11月6日(日)
莫斯科--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问俄罗斯(至11月8日).
11月7日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
11月8日(二)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).
11月9日(三)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.
11月10日(四)
夏威夷檀香山--APEC财长会议.
夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在亚太经合组织(APEC)财长会议後举行记者会.
雅加达--印尼央行委员会议.
阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).
贝尔格勒--塞维亚央行举行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽