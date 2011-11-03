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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月3日-11月10日

(除特别说明,均为GMT时间)

11月3日(四)

法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(至11月4日).

首尔--韩国企划财政部公布宏观经济稳定报告(0500).

亚松森--巴拉圭央行召开议息会议.

巴尼亚卢卡--塞维亚共和国国会对2011年预算修正案进行表决.

布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.

里加--拉脱维亚政府官员会晤国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU),讨论终止该国援助计划的最後评估.

11月4日(五)

法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(最後一日).

马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.

北京--世界银行副行长兼首席经济学家林毅夫就中国及发展概况发表演说(0630).

布加勒斯特--匈牙利央行总裁Mugur Isarescu预计将出席一场金融研讨会(0830).

11月6日(日)

莫斯科--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问俄罗斯(至11月8日).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

11月8日(二)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).

11月9日(三)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.

马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.

萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.

11月10日(四)

夏威夷檀香山--APEC财长会议.

夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在亚太经合组织(APEC)财长会议後举行记者会.

雅加达--印尼央行委员会议.

阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).

比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).

贝尔格勒--塞维亚央行举行货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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