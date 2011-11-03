〔台湾货币市场〕11月4日及本提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北11月4日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,327亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--100/7R期20年期公债发行,金额350亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆2,300.1亿台币:
11/05 869.00亿
11/06 2,914.50亿
11/07 2,112.50亿
11/08 250.00亿
11/09 736.00亿
11/10 3,069.00亿
11/11 1,694.50亿
11/12 1,991.60亿
11/13 1,839.50亿
11/14 847.70亿
11/15 175.50亿
11/16 2,465.80亿
11/17 766.50亿
11/18 1,381.00亿
11/19 499.50亿
11/20 897.00亿
11/21 347.00亿
11/22 117.50亿
11/23 1,306.00亿
11/24 527.00亿
11/25 1,186.50亿
11/26 474.00亿
11/27 842.50亿
11/28 185.50亿
11/29 95.00亿
11/30 1,222.50亿
12/01 1,020.50亿
12/02 2,466.50亿
--公债付息86.55亿台币:
11/10 95甲7期5息 7.4375亿
11/13 90甲8期10息 19.3750亿
11/14 89甲13期11息 17.7375亿
11/16 94甲8期6息 6.0000亿
11/16 96甲7期4息 9.0000亿
11/18 93甲9期7息 10.5000亿
11/24 88甲2期13息 16.5000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/7: 央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,11月4日标售.
--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.
--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。