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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 09:54 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌逾1美元,欧债危机引发不安

路透新加坡11月3日电---美国原油期货周四下跌逾1%,市场忧心欧债危机可能抑制全球经济成长,冲击石油需求.

美国上周原油库存大幅超出预期也令油价承压.

美国原油期货CLc1下跌1.01美元,低至每桶91.50美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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