《热点透视》希腊公投震撼弹波及EFSF发债,欧洲怒海求生变数多

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张若琪

路透伦敦11月2日电---在欧元区领导人的梦魇情节排行榜中,投资人拒绝为欧洲金融稳定机构(EFSF)提供资金的排名相当靠前.虽然还没有走到这个地步,但EFSF纾困基金决定延搁30亿欧元发债计画一事,无疑让政界十分不安.

发债是为了协助对爱尔兰的金援,而希腊意外决定举行公投引发混乱,则是推迟发债的主因.周一以来10年期EFSF债券和可比德国公债利差扩大30个基点至155个基点.对于被认为应该接近零风险的工具来说,这一波动程度令人吃惊.若EFSF仍执意推进,就有可能传达出孤注一掷的信号,同时让投资人对损失疗伤止痛,并为未来发债设下较高的指标.

目前的计画是盼在20国集团(G20)峰会舒缓市场紧张後,于未来两周继续推进.即便不管用,EFSF也有多点时间静待事态进一步发展.EFSF今年不需再发行更多债券支应葡萄牙的纾困;爱尔兰则约有116亿欧元储备金,足够代替预期从EFSF获得的30亿欧元资金.

但市场震荡只是部分的问题所在.推迟发债也凸显了EFSF的弱点,该基金有足够资源帮助较小的国家,但随着欧元区疲于遏制扩大的危机,EFSF正迅速改头换面.各国政府目前希望EFSF协助支持西班牙和意大利等国的新债发行,并成为杠杆运用特殊目的投资载体的来源,可购买债券或重组银行资本.

投资人不再清楚EFSF将发多少债以及杠杆程度多大.即便在希腊扔下公投的震撼弹之前,EFSF债券就已觉察到压力:7月时,EFSF债券较可比德国公债利差还只有60个基点.因此在进一步厘清EFSF的真正能耐前,投资人都得戒慎小心.(完)