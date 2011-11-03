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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 11:48 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,场上余钱偏多并关注明日公债交割

路透台北11月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳.投信及券商资金积极流入,整体资金状况平稳偏多,将关注明日20年期公债交割效应.

资金调度人士指出,受到欧债疑虑重燃带动,近日台债殖利率下滑,有券商趁机出脱部位,并将手上余钱暂放RP市场中,使得市场资金供应不显匮乏.

他们并表示,明日有公债及永丰银行金融债交割,金额分别为350亿及32亿台币,因以银行及寿险拿下多数筹码,加之此前寿险业在RP市场资金供应趋减,且交易商多提前准备,料市况应不致大幅紧缩.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.

另外,台湾央行标售100/7R期20年期公债,银行得标比重最高,为42.0%,保险业占28.0%次之,证券业27.43%,票券业为2.57%.[ID:nCT0414258](完)

--记者 李盈茜; 审校 曾祥进

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