《全球市场》亚股、欧元及油价齐跌,惴惴不安的投资人规避风险

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
* MSCI除日本外亚太区股指下跌1.5%,标普股指期货跌1.3%
* 全球领导人齐聚法国G20峰会
* 欧元跌至1.3680美元,澳元下挫1%
* 预计欧洲央行会议不会调整利率
* 美国原油跌至92美元下方,期铜低于每吨8,000美元
路透新加坡11月3日电---亚洲股市、欧元、大宗商品和澳元周四均下跌,对于欧债危机可能引发金融混乱的疑虑,促使投资人规避风险较高资产,转投相对安全的美元.
美国股市周三反弹後,周四股指期货亦跌,20国集团(G20)领导人正抵达法国参加峰会,希腊退出欧元区的威胁料为峰会主题.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)