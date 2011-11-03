《全球市场》亚股、欧元及油价齐跌,惴惴不安的投资人规避风险

* 欧元跌至1.3680美元,澳元下挫1%

* 美国原油跌至92美元下方,期铜低于每吨8,000美元

路透新加坡11月3日电---亚洲股市、欧元、大宗商品和澳元周四均下跌,对于欧债危机可能引发金融混乱的疑虑,促使投资人规避风险较高资产,转投相对安全的美元.