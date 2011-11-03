版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 11:26 BJT

《全球市场》亚股、欧元及油价齐跌,惴惴不安的投资人规避风险

* MSCI除日本外亚太区股指下跌1.5%,标普股指期货跌1.3%

* 全球领导人齐聚法国G20峰会

* 欧元跌至1.3680美元,澳元下挫1%

* 预计欧洲央行会议不会调整利率

* 美国原油跌至92美元下方,期铜低于每吨8,000美元

路透新加坡11月3日电---亚洲股市、欧元、大宗商品和澳元周四均下跌,对于欧债危机可能引发金融混乱的疑虑,促使投资人规避风险较高资产,转投相对安全的美元.

美国股市周三反弹後,周四股指期货亦跌,20国集团(G20)领导人正抵达法国参加峰会,希腊退出欧元区的威胁料为峰会主题.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐