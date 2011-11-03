〔台湾央行〕共发行850亿台币存单,发行馀额增加123亿

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透台北11月3日电---台湾央行周四表示,今日共发行850亿台币存单,相较存单到期金额727亿,存单发行馀额增加123亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期834亿台币,利率为0.87%;91天期8亿台币,利率为0.93%;182天期8亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行2,264.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,202.4亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为65亿台币,累计超额准备为1,911亿,加计前期1%的超额准备为3,035亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
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