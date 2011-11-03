《全球主要央行动态》--11月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月27日-11月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)11月2日调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激举步维艰的经济复苏.九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一名官员敦促立即推出更多刺激措施,主席贝南克则表示欧债危机给经济带来重大风险.[ID:nCN1193966][ID:nCN1193686]

**欧洲**

德拉吉(Mario Draghi)11月1日走马上任,正式成为欧洲央行(ECB)总裁,等待他的是大量政策和人事安排难题,来自德国的压力和欧债问题将让德拉吉左右为难.德拉吉上周露面表示,准备好通过购买受困国家的债券,应对欧债危机.[ID:nCN1188810][ID:nCN1185134]

荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,长期而言有可能推出欧元区共同债券,以预防欧元区出现可能影响其他国家的严重债务问题.[ID:nCN1185506]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔表示,英国出现二次衰退的风险很大,并称完成当前这轮资产购买计划後,或还需再次购买资产.[ID:nCN1180104]

**澳洲**

澳洲央行11月1日调降指标利率25个基点至4.5%,为两年多前爆发全球性金融危机以来首见,旨在因应国内通胀回落以及欧洲债务危机给全球经济带来的威胁.[ID:nCN1189162][ID:nCN1189080]

**日本**

日本央行10月27日通过扩大公债购买规模来放宽货币政策,称此举是因应日圆升值和欧洲债务危机带来的风险.央行将资产购买规模扩大5万亿(兆)日圆,至20万亿日圆(2,630亿美元),同时维持指标利率在0-0.1%不变,这是三个月来第二次推出货币刺激措施.日本央行一如预期,下调本财年和下一年度的经济成长预估,从2.9%下调至2.2%,但维持日本经济将继续温和复苏的观点.[ID:nCN1180076]

财务大臣安住淳表示,该国在10月31日单方面干预了汇市,但拒绝就干预的规模做出评论.安住淳称,日本是次干预旨在打压投机客推升日圆的行为,因本币升值有可能破坏3月地震以来日本经济的复苏.[ID:nCN1185376]

央行总裁白川方明称,日圆升值对日本经济有利有弊,对出口影响很大.[ID:nCN1186778]央行审议委员白井早由里称,由于欧洲债务危机的不确定性,日本经济下档风险略高于上档风险.[ID:nCN1192224]

**中国**

中国财政部副部长李勇称,中国经济正面临诸多挑战,物价上涨的压力仍然很大;明年经济工作将继续着力于三个平衡,即保持经济稳定快速增长、结构转型以维持可持续发展及通胀管理.[ID:nCN1192074]

**其他**

泰国央行11月2日表示,政策利率仍处低位,并有利于经济成长,但央行将继续密切关注全球经济状况及国内的洪灾.央行10月19日会议纪录显示,泰国央行在该会议上决定维持利率于3.50%不变.[ID:nCN1191754]央行10月28日因洪灾下修该国今年的经济成长预估,从先前的4.1%降至2.6%.央行表示准备针对利率召开特别会议,市场因而出现降息臆测.[ID:nCN1183164]

菲律宾央行总裁泰谭柯10月30日表示,尽管发生泰国洪灾等地区性灾难以及全球经济环境改变,只要通胀依然可控,该央行近期内就能够维持政策利率稳定.但若有必要应对内外形势发展带来的通胀压力,该国政策制定者愿意立即调整政策.[ID:nCN1185346]

俄罗斯央行10月28日决定维持再融资利率在8.25%不变,同时亦维持存款利率和一天期回购利率分别于3.75%和5.25%不变,符合预期.[ID:nCN1183184]

瑞典央行10月27日维持指标利率不变,称明年以前没有必要上调借款成本,因存在对欧洲债务危机的担忧,且国内经济增速预计将放缓.[ID:nCN1180002]

台湾央行总裁彭淮南表示,中国认为台湾的出超(贸易顺差)甚多,并不缺乏货币流动性,因而双方不签换汇协定;至于台湾内部关切的两岸货币清算机制,也尚未有具体进展.[ID:nCT0415116]台湾央行周一送交立法院的报告中称,将循序扩大两岸金融业务往来,强化国际金融业务机构作为海外资金调度及资产管理中心.[ID:nCT0414178](完)