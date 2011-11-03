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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 13:26 BJT

〔澳洲股市〕连跌四日,受银行股和矿业股打压

路透11月3日电---澳洲股市周四收低0.3%,连续第四日下滑,银行获利增长可能失去动能的疑虑打压银行股,铜价回落亦拖累矿业股回吐稍早涨幅.

亚洲股市、欧元和澳元均下跌,因担心欧债危机可能引发金融乱局.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌12.7点至4,171.9.该指数周三跌1.1%,但上周曾触及三个月高点.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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