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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 13:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破109美元,受欧洲疑虑及美联储经济预估打压

路透新加坡11月3日电---布兰特原油期货周四跌至109美元下方,连续第五日下滑,为6月以来连跌最长期间,因担心欧美经济前景恶化将令全球石油需求减少.

德法要求希腊决定是否希望续留欧元区、一项重要的欧洲制造业指标下滑,到美国联邦储备理事会(FED)下调经济增长预估等一连串情势发展,重燃投资者对全球经济前景可能恶化的疑虑.

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