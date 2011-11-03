〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,欧债危机助跌但低档卖压不轻

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北11月3日电---台湾债市主要殖利率周四收盘涨跌互见.欧债危机疑虑再起,带动殖利率跳空向下开出,但因接近波段低点引发解套卖压出炉,五年券100/6殖利率终场甚至反向收高.
交易商认为,今日中长券表现较强,也与邮局在沉寂数月後,10月又开始大举买超台债有关.其中20年增额券100/7R甚至吸引部分交易商共襄盛举,令发行前交易殖利率跌破1.80%关卡.
"短券除了安全外,没啥搞头.中长券还有机会."一证券商交易主管称.
不过另一银行交易员认为,年底债市交易量萎缩,不利于短线波段操作.尤其100/7R在明日交割後,市况料趋于平淡,"敢玩的应该很少吧."
根据柜台买卖中心的统计资料显示,邮局10月买进公债166.06台币,但仅卖出13.88亿,买超金额达152.18亿台币.但上月却反向小幅卖超600万台币.
德国和法国领导人对希腊将就救援计划举行公投非常恼火,周三对希腊总理表示,希腊在决定是否想继续留在欧元区之前,不会向其提供新的贷款.[ID:nCN1194000]如果希腊公投否决1,300亿欧元救援计划,可能导致无序违约,欧洲银行业者和全球金融体系都将遭殃.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO +0.20 1.0412 1.0250-1.0430 146.5
10 100/9 A00109=TWO -0.89 1.3190 1.3130-1.3260 139.0
20 100/7R A00107R=TWO -0.50 1.7950 1.7853-1.7970 22.5
虽然10月因殖利率弹升,吸引实质买盘进场吸纳筹码,但交易商对下档还剩有多少空间,心存疑虑.
一寿险交易员表示,9月欧债危机风声鹤唳之时,股市曾下测至6,900点,当时20年券殖利率一度低见至1.70%、30年券则看到1.83%左右.
"殖利率要再测低档,除非股市又跌破7,000...,但我认为7,000-7,200点会有支撑."他说.
另一大型金融机构主管则称,面对欧债问题时好时坏的消息面干扰,短线交易部位仍尽量以当冲为主,至于长线投资部位,"只要殖利率弹到具投资价值的位置,就会买."
台湾加权指数.TWII周四收跌1.82%,或138.14点,至7,460.31,创10月3日下挫2.93%以来最大单日百分比跌幅.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3190
5 100/6 A00106=TWO 1.0412
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
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