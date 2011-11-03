〔路透基点〕台湾集盛实业30亿台币贷款案额度已完成分配--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港11月3日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾集盛实业股份有限公司(1455.TW)扩大规模的30亿台币融资案额度已完成分配.
受托主办行兼额度分配行及管理行第一商业银行承贷额度为7.2亿台币.
兆丰国际商银(承贷6亿台币)、台湾银行(承贷3亿台币)、彰化银行(承贷3亿台币)、华南银行(承贷3亿台币)及合作金库商银(承贷3亿台币)均享有委托主办行头衔.
中国信托、上海商银、台湾企银及台新银行为一般参贷行,各承贷1.20亿台币.
签约日期定为11月8日.
该贷款案分为两部分:A部分为18亿台币子弹式定期贷款,以土地与厂房担保,B部分为12亿台币的无担保循环贷款.
A部分提供的费率为较次级市场商业本票利率加码60个基点,B部分为加码63个基点.税前最低利率为1.5%.
银行受邀以两种费用参贷:
承贷5亿台币或以上,可获15个基点费用与受托主办行头衔;
承贷2.5亿台币,可获费用5个基点费用与经理行头衔.
如果A部分的贷款动用额度低于100%,或者B部分动用少于60%的话,需支付15基点的承诺费.
财务指标条件为:流动比率最低100%;2011年全年与2012年上半年债务比例最高125%,之後的债务比例最高100%;利息覆盖比率最低三倍;有形资产净值最少60亿台币.
资金将用作营运资本.
集盛实业为人造纤维制造商,该公司上次联贷是在2007年10月,当时为三年期9亿台币的循环信贷,包含所有费用的价码为66.6基点,较次级市场商业本票利率加码65基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。