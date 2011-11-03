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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 14:00 BJT

〔路透基点〕台湾集盛实业30亿台币贷款案额度已完成分配--RLPC

路透香港11月3日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾集盛实业股份有限公司(1455.TW)扩大规模的30亿台币融资案额度已完成分配.

受托主办行兼额度分配行及管理行第一商业银行承贷额度为7.2亿台币.

兆丰国际商银(承贷6亿台币)、台湾银行(承贷3亿台币)、彰化银行(承贷3亿台币)、华南银行(承贷3亿台币)及合作金库商银(承贷3亿台币)均享有委托主办行头衔.

中国信托、上海商银、台湾企银及台新银行为一般参贷行,各承贷1.20亿台币.

签约日期定为11月8日.

该贷款案分为两部分:A部分为18亿台币子弹式定期贷款,以土地与厂房担保,B部分为12亿台币的无担保循环贷款.

A部分提供的费率为较次级市场商业本票利率加码60个基点,B部分为加码63个基点.税前最低利率为1.5%.

银行受邀以两种费用参贷:

承贷5亿台币或以上,可获15个基点费用与受托主办行头衔;

承贷2.5亿台币,可获费用5个基点费用与经理行头衔.

如果A部分的贷款动用额度低于100%,或者B部分动用少于60%的话,需支付15基点的承诺费.

财务指标条件为:流动比率最低100%;2011年全年与2012年上半年债务比例最高125%,之後的债务比例最高100%;利息覆盖比率最低三倍;有形资产净值最少60亿台币.

资金将用作营运资本.

集盛实业为人造纤维制造商,该公司上次联贷是在2007年10月,当时为三年期9亿台币的循环信贷,包含所有费用的价码为66.6基点,较次级市场商业本票利率加码65基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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