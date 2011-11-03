〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1.02角,欧债疑虑拖累风险资产

路透台北11月3日电---台币兑美元TWD=TP周四收贬1.02角.因德法警告希腊在决定于欧元区去留前,将不会向其提供新的援助贷款,打压市场对风险交易的热情,非日亚币持续走弱,台股也下挫逾百点,拖累台币以近二周来低位作收.

交易商指出,美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布利率不变且无推出新举措[ID:nCN1193966],银行间又再度将焦点转回欧债问题上.在台北汇市中,外商买汇力道强劲,但逢高见出口商乐于进场抛汇,略微限缩台币跌幅.

"现在市场不确定风险很高,(台币)盘势变动大,只能随机应变."一位汇银人士称.

希腊财政部一名消息人士周四表示,希腊财长Evangelos Venizelos反对将欧元区纾困方案交付公投,显示政府内部意见分歧[ID:nCN1195274].周五希腊国会将对总理帕潘德里欧进行信任投票案,若结果失利,希腊将举行新的大选,公投也可能不会举行.

交易员并表示,在欧债风暴重新出现转机前,商品货币後市疲软,且台湾第四季出口恐不旺,台币未来区间走贬的机会较大,明日交投先看30.15-30.35元间.

稍晚20国集团(G20)峰会将召开连二日的会议,市场料其讨论欧债危机的最新发展.另外,欧洲央行将于周四召开会议,并在会後公布利率决策.

台币兑美元今日盘中最低触及30.240,为10月24日触及30.3元以来最低价位.此外,台币前次收盘低位出现在

10月21日,报30.299元.

台湾加权指数.TWII周四下挫1.82%至7,460.31点;外资及陆资在台股扩大卖超79.13亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超52.31亿.[ID:nCT0415772]

新兴市场中,多数亚洲货币周四下跌,其中坡元SGD=及马币(林吉特)MYR=跌破支撑,因在欧洲债务危机疑虑以及区域货币恐进一步下跌的预期心理下,投资人降低风险敞口.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.220 30.118 30.190-30.240 30.200 12.28 8.83

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元太外汇经纪公司 30.198 30.102 30.195-30.239 30.220 4.21 4.84

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