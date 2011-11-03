〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1.02角,欧债疑虑拖累风险资产

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北11月3日电---台币兑美元TWD=TP周四收贬1.02角.因德法警告希腊在决定于欧元区去留前,将不会向其提供新的援助贷款,打压市场对风险交易的热情,非日亚币持续走弱,台股也下挫逾百点,拖累台币以近二周来低位作收.
交易商指出,美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布利率不变且无推出新举措[ID:nCN1193966],银行间又再度将焦点转回欧债问题上.在台北汇市中,外商买汇力道强劲,但逢高见出口商乐于进场抛汇,略微限缩台币跌幅.
"现在市场不确定风险很高,(台币)盘势变动大,只能随机应变."一位汇银人士称.
希腊财政部一名消息人士周四表示,希腊财长Evangelos Venizelos反对将欧元区纾困方案交付公投,显示政府内部意见分歧[ID:nCN1195274].周五希腊国会将对总理帕潘德里欧进行信任投票案,若结果失利,希腊将举行新的大选,公投也可能不会举行.
交易员并表示,在欧债风暴重新出现转机前,商品货币後市疲软,且台湾第四季出口恐不旺,台币未来区间走贬的机会较大,明日交投先看30.15-30.35元间.
稍晚20国集团(G20)峰会将召开连二日的会议,市场料其讨论欧债危机的最新发展.另外,欧洲央行将于周四召开会议,并在会後公布利率决策.
台币兑美元今日盘中最低触及30.240,为10月24日触及30.3元以来最低价位.此外,台币前次收盘低位出现在
10月21日,报30.299元.
台湾加权指数.TWII周四下挫1.82%至7,460.31点;外资及陆资在台股扩大卖超79.13亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超52.31亿.[ID:nCT0415772]
新兴市场中,多数亚洲货币周四下跌,其中坡元SGD=及马币(林吉特)MYR=跌破支撑,因在欧洲债务危机疑虑以及区域货币恐进一步下跌的预期心理下,投资人降低风险敞口.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.220 30.118 30.190-30.240 30.200 12.28 8.83
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.198 30.102 30.195-30.239 30.220 4.21 4.84
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.030/0.045 0.020/0.035
美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.200/-0.160
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--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。