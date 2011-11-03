〔欧股业绩〕宝马汽车第三季获利优于预估,预计今年税前获利将激增(更新版)

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
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* 宝马预计2011年税前获利将大幅上扬
* 第三季汽车部门未计利息和税项利润率超过10%
* 预计西欧汽车需求停滞
路透法兰克福11月3日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周四确认今年财测,此前借助降低材料成本以及中国高档车需求持续强劲,促使公司录得高于预期的季度获利.
"尽管迹象显示,当前国际汽车市场成长步伐缓慢,不过宝马仍将表现良好."宝马汽车周四称.
宝马表示,仍预计2011年税前获利将较去年同期大幅增长,汽车销售将超过160万辆,汽车部门未计利息和税项利润率(EBIT)将达到逾10%.
第三季宝马汽车部门EBIT升至11.9%,去年同期为8.1%.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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