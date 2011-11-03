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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 16:05 BJT

〔欧股业绩〕宝马汽车第三季获利优于预估,预计今年税前获利将激增(更新版)

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* 宝马预计2011年税前获利将大幅上扬

* 第三季汽车部门未计利息和税项利润率超过10%

* 预计西欧汽车需求停滞

路透法兰克福11月3日电---宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周四确认今年财测,此前借助降低材料成本以及中国高档车需求持续强劲,促使公司录得高于预期的季度获利.

"尽管迹象显示,当前国际汽车市场成长步伐缓慢,不过宝马仍将表现良好."宝马汽车周四称.

宝马表示,仍预计2011年税前获利将较去年同期大幅增长,汽车销售将超过160万辆,汽车部门未计利息和税项利润率(EBIT)将达到逾10%.

第三季宝马汽车部门EBIT升至11.9%,去年同期为8.1%.

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