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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 16:12 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币受希腊消息冲击,坡元及马币跌破支撑

* 坡元跌破50%费波纳奇技术位,可能探向1.2889

* 马币跌破61.8%费波纳奇技术位,因有股利相关卖盘

路透新加坡11月3日电---多数亚洲新兴货币周四下跌,其中坡元及马币(林吉特)跌破支撑,因在欧洲债务危机疑虑以及区域货币恐进一步下跌的预期心理下,投资人降低风险敞口.

交易员表示,短线资金及银行间投机客抛售坡元,马币及韩元则面临来自与支付海外投资人股利相关美元需求的抛压.

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