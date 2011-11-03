〔外汇期权〕避险气氛抬头,欧元/美元选择权波动率回升--IFR

IFR伦敦11月3日电---回避风险气氛今天重掌主流,希腊/欧元问题再度成为焦点.欧元/美元昨天短暂回升至1.3829後,朝1.3600上方的周二低点回跌,且波动率回升向高点.

一个月期价平选择权波动率先前由16.5-15.5%回落,今天早上在16.25%,一年期波动率料将重新测试周二高点15.1%.

风险逆转指标持坚,守在9月纪录高点附近--一个月期目前在3.75%,一年期在4.35%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元波动率回到10.0%上方,一个月期欧元/英镑亦是,之前曾由周二的10.6%下滑(周一在8.75%).

一个月期欧元/瑞郎波动率在8.0%低档,一个月期美元/瑞郎目前比一个月期欧元/美元波动率高出不到1.0个百分点.

澳元/美元现汇创近日新低,略高于1.0200,一个月期价平选择权波动率目前比周三高点18.9%上涨近1.0个百分点,自上周五以来已上升超过5.0个百分点.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报5.75%,偏向澳元卖权,周三盘初低点为5.15%.

美元/日圆波动率隔夜持稳,波动幅度极窄,令交投受限.一个月期波动率报10.0%,本周稍早在10.6%,一年期波动率守在12.0%,市场仍担心可能跌至下方的雷曼事件以来低点(周二曾短暂跌至11.7%).(完)