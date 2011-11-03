〔外汇期权〕避险气氛抬头,欧元/美元选择权波动率回升--IFR

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
IFR伦敦11月3日电---回避风险气氛今天重掌主流,希腊/欧元问题再度成为焦点.欧元/美元昨天短暂回升至1.3829後,朝1.3600上方的周二低点回跌,且波动率回升向高点.
一个月期价平选择权波动率先前由16.5-15.5%回落,今天早上在16.25%,一年期波动率料将重新测试周二高点15.1%.
风险逆转指标持坚,守在9月纪录高点附近--一个月期目前在3.75%,一年期在4.35%,偏向欧元卖权.
一个月期英镑/美元波动率回到10.0%上方,一个月期欧元/英镑亦是,之前曾由周二的10.6%下滑(周一在8.75%).
一个月期欧元/瑞郎波动率在8.0%低档,一个月期美元/瑞郎目前比一个月期欧元/美元波动率高出不到1.0个百分点.
澳元/美元现汇创近日新低,略高于1.0200,一个月期价平选择权波动率目前比周三高点18.9%上涨近1.0个百分点,自上周五以来已上升超过5.0个百分点.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报5.75%,偏向澳元卖权,周三盘初低点为5.15%.
美元/日圆波动率隔夜持稳,波动幅度极窄,令交投受限.一个月期波动率报10.0%,本周稍早在10.6%,一年期波动率守在12.0%,市场仍担心可能跌至下方的雷曼事件以来低点(周二曾短暂跌至11.7%).(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。