〔欧洲汇市〕瑞郎及欧元兑美元均走软,因法德决定暂缓拨放希腊援助金

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透苏黎世11月3日电---瑞郎追随欧元脚步走软,此前德国总理梅克尔和法国总统萨科齐暂缓拨付希腊80亿欧元救援金.希腊目前正迫切需要资金以免违约.
援助金的拨放将视希腊公民是否同意上周欧盟的最新纾困方案,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周一出乎意料的宣布举行公投,这场拯救希腊政府的豪赌震惊市场,让欧元压力越来越大.
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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