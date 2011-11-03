〔欧洲汇市〕瑞郎及欧元兑美元均走软,因法德决定暂缓拨放希腊援助金

路透苏黎世11月3日电---瑞郎追随欧元脚步走软,此前德国总理梅克尔和法国总统萨科齐暂缓拨付希腊80亿欧元救援金.希腊目前正迫切需要资金以免违约.

援助金的拨放将视希腊公民是否同意上周欧盟的最新纾困方案,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周一出乎意料的宣布举行公投,这场拯救希腊政府的豪赌震惊市场,让欧元压力越来越大.