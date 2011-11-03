《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月3日电---以下为FXCM分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:过去数日从1.4250急速跌至1.3610,预料今日将恢复下跌,因短线欧元/美元趋势已在昨日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议後转空.只要欧元无法攻破1.3755,我们预期将会跌至1.3550.

英镑/美元:目前技术面极为偏空,若一直在1.5970下方交投,则周五前跌破1.5700也不会让我们感到意外.英镑/美元走势似已恢复2011年5月展开的长期趋势.展望未来,只要英镑无法突破1.6160,则有可能下探1.5350.

美元/日圆:仍稳定处于78上方,但由于昨日FOMC会议结果及供应管理协会(ISM)跌幅大于预期等令人失望的因素,整体市场气氛已经转空,美元日圆可能会走低.日本央行的干预意志让人难以预言美元/日圆未来走向,因此我们避开美元/日圆的交易.

纽约 当日 今年来 2010年

0827GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3703 1.3746 -0.31 +2.44 1.3377

美元/日圆 JPY= 78.02 78.04 -0.03 -3.86 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 106.89 107.26 -0.34 -1.57 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8862 0.8836 +0.29 -5.07 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5928 1.5945 -0.11 +2.11 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0178 1.0139 +0.38 +2.12 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0242 1.0337 -0.92 +0.38 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7849 0.7907 -0.73 +0.74 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.890 80.660 -0.95 -3.83 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.210 61.710 -0.81 -3.23 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.25 124.42 -0.14 -1.90 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3036 1.3055 -0.15 -0.62 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 张明钧/而言

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