《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月3日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:过去两天(分时图)已形成一个几近完美的三波空头旗型,因此市场现在准备再创低点(1.3608下方).但这个即将出现的低点,可能是目前一连串低点的最後一个,而且目标可能是1.3565或1.3385.

欧元/日圆:除非向上突破预期中的C波高点111.58,否则应该会维持偏空看法.几近完美的上档反应(三波,C波与A波大小相同等),强烈暗示下档压力完好无缺,B波低点很快就会面临压力(若跌破将确认新低点).

澳元/美元:经过仅有一天的小型修正/整理,市场向下突破至新低,显然是一个偏空走势.正如前几天所说的,一旦(澳洲/美元短期利差)缩窄周期展开,澳元非常容易出现跌势.下一个要注意的发展是,收盘跌破移动均线区间(以及之後跌至2008年支撑线).(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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