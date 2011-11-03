〔台湾金融〕中信金将在上海设立股权管理公司及租赁公司

路透台北11月3日电---台湾中信金控(2891.TW)周四表示,明年在中国上海新设股权管理公司,估计将募集3亿美元或等值人民币,投资台商企业.此外也将在上海新设租赁公司,将送主管机关核可.

中信金表示,上海的股权管理公司资本预定200万美元,目的是希望和大陆的大型银行和企业结合募集资金,投资台资企业的未来发展.

"希望2012年设立完成,之後再募资,不排除找对岸企业金融机构合作,投资的的对象也会一起规划."中信金控总经理吴一揆在记者说明会上表示.

至于租赁公司,他进一步解释,资本额设定在5,000万人民币,初期将先投入1,000万,地点也会在上海,很快就会对主管机关送件.

其馀在中国的布局方面,吴一揆表示,今年7月4日已向中国银监局递件,申请在上海设立分行.目前规划在设立满一年之後想设立支行,目前中国官方的规定是分行营业满一年并且获利即可申请.

他也说,目前若想由分行改为子行是分行至少营运满两年以上才可申请,我们还是希望藉由两岸的谈判可以将此条件放宽.

吴一揆表示,全球景气走向并不明确,目前看来欧债问题并不是短期可以解决,因它的起源是过分消费,是结构性的问题,若要修正也会需要较长时间.

中信金前三季税前盈馀170.19亿台币,税後盈馀145.2亿台币,年增率31.8%.

资产品质方面,9月底中信银的合并逾放比是0.71%,合并呆帐覆盖率仍有166.62%,放款覆盖率是1.03%.

中信金表示,若排除增提茂德5387.TWO个案呆帐准备,9月底的逾放比降为0.36%.中信金对茂德的债权37亿台币,99底间已将此个案的提存比重拉高至74%.因仅计茂德抵押品残值仍有债权的26%,因此不拟增此案的提呆帐准备.

今年1-8月台湾银行业的税前盈馀已达1508亿台币,今年有望创下2,000亿台币的历史高位.亏损连连的DRAM产业应不致重击银行业.

周四中信金控挫跌4.95%报18.25台币.其表现不如台股.TWII跌1.82%收市.(完)

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