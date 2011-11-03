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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 16:57 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超5亿台币

路透台北11月3日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 26.50 22.00 +4.50

票券业 0.50 0.00 +0.50

证券业 13.00 18.00 -5.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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