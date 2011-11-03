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亚洲 | 2011年 11月 3日 星期四 18:26 BJT

〔两岸金融〕台湾开放银行海外机构投资大陆政府及公司发行的有价证券

路透台北11月3日电---继开放人民币放款业务後,台湾金管会周四宣布,将进一步开放商业银行海外分支机构投资大陆地区政府及公司发行的有价证券.

金管会在发布的新闻稿中称,两岸金融循序进入直接往来阶段,银行海外分支机构及国际金融业务分行并已陆续获准开办人民币业务.为进一步活络银行资金运用,开放商业银行海外分支机构投资大陆地区政府及公司发行的有价证券.

金管会指出,本次系就商业银行可投资的有价证券范围增加产品类别,至于各产品投资限额仍依现行规定办理,尚不致增加银行投资有价证券的总风险,且银行于计算资本适足性时亦须就其投资标的计提对应风险权数,已可适度反映其投资风险.

金管会甫于上月初表示,8月底至今已核准10家银行的国际金融业务分行(OBU)可办理人民币相关业务,目前业务量达28.61亿元人民币.[ID:nCT0482389](完)

--记者 董永年;审校 丁淑琴

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