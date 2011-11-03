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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 07:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 82.26 +2.26 +2.83 3608054

搜狐 (SOHU.O) 61.65 +0.93 +1.53 1342729

网易 (NTES.O) 47.83 +1.00 +2.14 965281

百度 (BIDU.O) 143.50 +2.95 +2.10 6299275

亚信科技 ASIA.O 8.11 +0.02 +0.25 770031

侨兴环球电话 XING.O 0.89 -0.02 -2.19 67697

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.90 +0.18 +1.42 2897284

联电 (UMC.N) 2.20 +0.02 +0.92 832235

日月光 (ASX.N) 4.52 -0.03 -0.66 437719

矽品精密 (SPIL.O) 5.03 -0.04 -0.79 1666097

和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.02 +2.24 24677

友达 (AUO.N) 4.76 +0.07 +1.49 581285

中华电信 (CHT.N) 33.46 -0.10 -0.30 139937

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.88 +0.17 +0.48 983016

香港

中国移动 (CHL.N) 49.26 +0.16 +0.33 466131

中国联通 (CHU.N) 21.07 +0.13 +0.62 392448

中国电信 (CHA.N) 62.63 +0.08 +0.13 28456

中芯国际 (SMI.N) 2.79 -0.09 -3.13 74739

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.11 +0.11 +2.75 1000

(完)

--整理 王冠中

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