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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--11月4日-11月11日****

路透11月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月31日当周--------------------------------

11月4日(五)

0030 澳洲央行季度货币政策声明 -- --

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月7日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%

报纸招聘广告(较前月) -- 持平

11月8日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 顺差31

进口(较上月) -- +3%

出口(较上月) -- +8%

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%

11月9日(三)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 -- +1.2%

11月10日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 增加2.04

全职就业人数(万人) -- 增加1.08

就业参与率 -- 65.6%

失业率 -- 5.2%

2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%

11月11日(五)

无重要经济数据公布.

(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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