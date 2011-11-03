澳新经济指标预测--11月4日-11月11日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透11月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月31日当周--------------------------------
11月4日(五)
0030 澳洲央行季度货币政策声明 -- --
--------------------------------11月7日当周---------------------------------
11月7日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%
报纸招聘广告(较前月) -- 持平
11月8日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 顺差31
进口(较上月) -- +3%
出口(较上月) -- +8%
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%
11月9日(三)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 -- +1.2%
11月10日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 增加2.04
全职就业人数(万人) -- 增加1.08
就业参与率 -- 65.6%
失业率 -- 5.2%
2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%
11月11日(五)
无重要经济数据公布.
(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。